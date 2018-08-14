Скончался известный украинский политик и писатель Степан Пушик

Степан Пушик умер на 75-м году жизни / соцсети

14 августа в Ивано-Франковске на 75-м году жизни умер известный украинский писатель, общественный деятель и политик периода обретения независимости Украины Степан Пушик.

Причины смерти писателя пока не разглашаются. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook сын.

Пушик является автором многих поэтических и прозаических сборников, фольклорных записей, книг для детей, литературоведческих и краеведческих работ, исследования о карпатских корнях Т. Шевченко "Славный предок Кобзаря", исследования о "Слове о полку Игореве", о славянской и праукраинской мифологии ("Бусова книга"), повесть о Читайте такжеЛегенда украинского хоккея: скончался знаменитый вратарь "Сокола"Владимире Ивасюке ("Молнии бьют в самые высокие деревья"). Оригинальные избранные произведения вышли в 6 томах (7 книгах), в 7 отдельных сборниках выдано записи народных сказок, песен, украинских тостов, присказок.

Кроме того, писатель занимался политической деятельностью: был депутатом Верховной Рады и Ивано-Франковского областного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович.