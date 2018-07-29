Легенда украинского радио: во Львове скончалась известная радиоведущая

После тяжелой болезни на 73-году жизни во Львове скончалась легендарная радиоведущая Марта Кинасевич.

Сердце журналистки перестало биться в субботу, 28 июля, сообщили ее друзья и коллеги, пишет Zaxid.net.

Отмечается, что Марта Кинасевич начала работать на львовском радио в 1967 году. Именно тогда она, еще студентка Львовской консерватории, выбрала профессию радиожурналистки.

На львовском радио в течение 25 лет выходила авторская программа Марты Кинасевич "Странствующий меридиан". Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Своей задачей в журналистике Марта Кинасевич считала популяризацию украинской музыки.

Прощание с Мартой Кинасевич состоится в понедельник, 30 июля, в 12:00 из часовни на ул Пекарской, 52.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался знаменитый писатель Владимир Войнович.