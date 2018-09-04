В Харькове внезапно скончалась известная журналистка

Скончалась журналистка Оксана Ким

В ночь на 4 сентября внезапно скончалась харьковская журналистка Оксана Ким.

Покойная занимала пост главного редактора газеты "События", а также главного редактора сайта "Вечерний Харьков".

"Коллектив издания "Вечерней Харьков" скорбит и приносит свои соболезнования родным Оксаны. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении на сайте "Вечернего Харькова".

Напомним, ранее сообщалось о смерти украинского диссидента Юрия Бадзё.