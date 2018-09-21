Скончался экс-премьер Украины Виталий Масол

Виталий Масол / Скриншот видео YouTube

В возрасте 89 лет скончался экс-премьер-министр Украины Виталий Масол.

Об этом сообщил заглавы Черниговского облсовета Арсен Дидур на своей странице в Facebook.

Он был родом из села Олишевка Черниговской области. Масол дважды был главой украинского правительства. Сначала он занимал эту должность с 1987 года по 1990 год, а затем возглавлял украинское правительство с июня 1994 года по март 1995-го года.

Кроме того, Виталий Масол также являлся народным депутатом Украины первого и второго созывов - с 1990 года по 1998 год.

Добавим, что Масол также был членом Коммунистической партии, а также народным депутатом СССР с 1989 года по 1991 год.

Накануне стало известно о том, что на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Напомним, ранее сообщалось о смерти украинского диссидента Юрия Бадзё.