Во Вьетнаме скончался президент страны Чан Дай Куанг

Чан Дай Куанг / Reuters

На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщило новостное агентство AFP со ссылкой на государственные СМИ.

Также известно, что чиновник скончался в медучреждении в 10.05 по местному времени (06.05 по киевскому времени. По данным местным журналистов, Чан Дай Куанг ушел из жизни после тяжелой болезни.

Он родился в 12 октября 1956-го в провинции Ниньбинь (северный Вьетнам). Свою карьеру он начал в Министерстве внутренних дел, затем перешел на работу в Министерство общественной безопасности. Позднее он возглавил это ведомство. Чан Дай Куанг был кадровым офицером органов госбезопасности Вьетнама. Защитил диссертацию на ученую степень доктора юриспруденции. В апреле 2016-го Чан Дай Куанг стал президентом Вьетнама.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался первый чернокожий генсек ООН Кофи Аннан.