Умер первый чернокожий генсек ООН Кофи Аннан

Кофи Аннан cкончался / Reuters

На 81-м году жизни умер ганский дипломат, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (1997 — конец 2006 года, являлся первым ее чернокожим лидером) — Кофи Аннан.

Экс-генсек ООН скончался в швейцарской Женеве, пишет Русская служба ВВС.

По данным издания, причина смерти дипломата пока неизвестна.

Кофи Аннан родился в ганском городе Кумаси 8 апреля 1938 года, учился в местном Научно-техническом университете, прошел курс аспирантской подготовки в области экономики в Высшем институте по изучению международных проблем в Женеве, а также обучался в США в Массачусетсском технологическом институте.

Поступил на работу в систему ООН в 1962 году в качестве сотрудника по административным и бюджетным вопросам Всемирной организации здравоохранения в Женеве, а уже в 1997-м стал генсеком.

В 2001 году получил Нобелевскую премию мира. После ухода с поста генсека занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника Организации, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию "Старейшины", которую создал бывший президент Южно-Африканской республики Нельсон Мандела.