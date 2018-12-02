В Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчан

В польских высших учебных заведениях обучаются около 40 тысяч студентов из Украины.
На территории Польши в настоящее время находится около 2 миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел этой страны Яцек Чапутович.
Он также подчеркнул, что в польских высших учебных заведениях обучаются около 40 тысяч студентов из Украины.
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"Согласно различным оценкам, в Польше находится почти 2 миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых секторах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, в сфере услуг. Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", - отметил польский чиновник 9-м заседании украинско-польского форума партнерства.
По словам Чапутовича, между обществами двух стран укрепляются контакты, и в частности благодаря отмене Европейским Союзом визового режима для украинцев, прибывающих в Шенгенскую зону.
"В 2017 году польские консулы выдали гражданам Украины 1 миллион 200 тысяч виз", - добавил он.
Напомним, ранее заробитчане рассказали об обмане на заработках в Польше.