В Польше назвали впечатляющее число украинских заробитчан

Названо число украинских заробитчан в Польше / actual.today

На территории Польши в настоящее время находится около 2 миллионов украинцев, заявил министр иностранных дел этой страны Яцек Чапутович.

Он также подчеркнул, что в польских высших учебных заведениях обучаются около 40 тысяч студентов из Украины.

Читайте такжеИзбиения и запугивание: в Польше украинских заробитчан держали в трудовом рабстве

"Согласно различным оценкам, в Польше находится почти 2 миллиона украинцев, которые работают у нас в ключевых секторах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, в сфере услуг. Мы ценим их усилия и вклад в развитие нашего государства", - отметил польский чиновник 9-м заседании украинско-польского форума партнерства.

По словам Чапутовича, между обществами двух стран укрепляются контакты, и в частности благодаря отмене Европейским Союзом визового режима для украинцев, прибывающих в Шенгенскую зону.

"В 2017 году польские консулы выдали гражданам Украины 1 миллион 200 тысяч виз", - добавил он.

Напомним, ранее заробитчане рассказали об обмане на заработках в Польше.