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Обнимали и прижимались: Меладзе застукали с двумя молодыми девушками

Алена Кюпели
16 июля 2025, 12:40
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Валерий Меладзе мужественно стерпел атаку молодых девушек на себя.
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе станцевал с молодыми / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

  • На чем застукали Валерия Меладзе
  • Что от него хотели молодые девушки

Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свое мнение о террористическом вторжении РФ в Украину, поразвлекался с молодыми девушками во время концерта.

Как пишут российские пропагандисты, Меладзе недавно провел концерт в Батуми в рамках своего юбилейного тура. Там исполнитель спел на сцене совместно с двумя юными поклонницами, которые в процессе откровенно танцевали.

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Валерий Меладзе больше не выступает в РФ
Валерий Меладзе больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Валерия Меладзе

Две молодые девушки, написали для певца послание на плакате. В нем они признались, что с детства мечтают спеть с Меладзе на одной сцене.

Между тем, Меладзе не растерялся и и предложил им исполнить песню "Океан и три реки". Девушки не испугались и пошли на сцену, где не только пели, но и откровенно танцевали.

Девушки обнимали Валерия, прижимались к нему и закидывали на него ноги.

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Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - звезда приезжал в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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