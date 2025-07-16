Влияние Мелании на решения по Украине: Трамп раскрыл главный секрет

Мелания Трамп разделяет его желание прекратить кровопролитие, заявил президент США.

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Дональд Трамп рассказал об отношениях со своей супругой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Скриншот

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Трамп прокомментировал информацию о влиянии жены на его решения

Мелания Трамп разделяет его желание прекратить кровопролитие

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, имеет ли первая леди Мелания Трамп влияние на его решения, касающиеся войны РФ с Украиной.

Как подчеркнул он во время общения с журналистами, Мелания Трамп разделяет его желание прекратить кровопролитие.

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Вместе с тем американский лидер заявил, что первая леди США не влияет непосредственно на его позицию относительно войны в Украине.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что одним из неожиданно влиятельных сторонников Украины в окружении Дональда Трампа оказалась его супруга, Мелания Трамп. Несмотря на то, что она занимает лишь формальный пост первой леди, её мнение, как выясняется, имеет вес в вопросах, касающихся войны в Украине, пишет The Times.

Как сообщал Главред, Трамп ранее жестко высказался о диктаторе Владимире Путине. "Мы много разговаривали с Путиным. Я кладу трубку и говорю: "Это был хороший разговор", а потом ракеты летят на Киев и другие города. И я такой: "Странно". И когда это происходит 3-4 раза, ты понимаешь, что эти разговоры ничего не значат. Я прихожу домой, говорю первой леди [Мелании Трамп, - ред.]: "Ты знаешь, я разговаривал с Владимиром сегодня, у нас был замечательный разговор". Она говорит: "О, да? Они только что нанесли удар еще по одному городу", - рассказывал он.

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О персоне: Мелания Трамп Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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