Глава МИД Польши назвал Северный поток-2 "убийцей" Украины

Северный поток-2 / РИА Новости

Газопровод Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

"Северный поток-2 убивает Украину. Если российский транзит газа через украинскую территорию снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и, в первую очередь, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии", - сказал он.

Чапутович отметил, что Германия и Австрия при этом заняли "антиевропейскую позицию".

"Мы очень поддерживаем позицию Евросоюза. Но Германия и Австрия борются с новыми и новыми обманными маневрами и хотят исключений для Северного потока-2, поэтому у нас до сих пор нет общего европейского мнения", - заключил он.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать.

"Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10–15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов - до 65,4 млрд кубометров.