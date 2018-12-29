Коболев предрек демонтаж ГТС Украины

ГТС Украины / УНИАН

Запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать.

Такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио Новое время.

"Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10–15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.

Он отметил, что "большую часть ГТС нужно будет просто демонтировать".

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов - до 65,4 млрд кубометров.

Главной причиной падения объемов в НАК называют функционирование газопровода "Северный поток" (Nord Stream - OPAL), через который российский газ поступает в Европу.

В ноябре российская компания Газпром выбрала окончательный маршрут поставки газа по Турецкому потоку. Он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Поставки газа в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году. Это позволит РФ уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.