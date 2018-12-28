Россия "уронила" транзит газа через Украину

ГТС Украины / Reuters

За последние девять месяцев 2018 года Россия снизила транзит газа через территорию Украины на 7 процентов.

Как сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", объем транзита составил 65,4 млрд кубометров.

Главной причиной падения объемов транзита газа в НАК называют функционирование газопровода "Северный поток" (Nord Stream - OPAL), через который российский газ поступает в Европу.

При этом прокачка газа для украинских потребителей за указанный период увеличилась на 1 процент.

Ранее сообщалось, что российская компания Газпром выбрала окончательный маршрут поставки газа по Турецкому потоку. Он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Поставки газа в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году. Это позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.