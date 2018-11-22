Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку

Турецкий поток

Российская компания Газпром выбрала окончательный маршрут поставки газа по Турецкому потоку.

Как пишет Коммерсантъ, он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Поставки газа в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году. Отмечается, что это позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

"По сути, это маршрут Южного потока, который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход Газпрома полностью соответствует законодательству ЕС", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Газпром пересмотрел свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проектов Турецкий поток (на 10 млрд руб.) и Северный поток-2 (на 22 млрд руб.).

После запуска Турецкого потока транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. По словам главы украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, в результате страна недосчитается $500 млн в год.