Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку

22 ноября 2018, 07:25

Новый маршрут уже с 2022 года позволит отказаться от транзита через Украину.

Турецкий поток

Российская компания Газпром выбрала окончательный маршрут поставки газа по Турецкому потоку.  

Как пишет Коммерсантъ, он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Поставки газа в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году. Отмечается, что это позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

"По сути, это маршрут Южного потока, который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход Газпрома полностью соответствует законодательству ЕС", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Газпром пересмотрел свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проектов Турецкий поток (на 10 млрд руб.) и Северный поток-2 (на 22 млрд руб.).

После запуска Турецкого потока транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. По словам главы украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского, в результате страна недосчитается $500 млн в год.

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Россия Украина Газпром Болгария Сербия Словакия Венгрия Турецкий поток
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