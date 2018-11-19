Эксперт объяснил, как Украина может остановить строительство "Турецкого потока"

Украина может остановить строительство "Турецкого потока" – эксперт / gazprom.ru

Пока росСМИ рапортуют об успехах на строительстве "Турецкого потока" – украинские эксперты анализируют последствия его строительства для Украины и как можно минимизировать риски, которые тот за собой влечет.

Самым главным риском для Украины станет уменьшение перекачки газа через украинскую ГТС, отмечает глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. По его данным, после запуска "Турецкого потока" прокачка через Украину сократится на 12-13 млрд кубометров газа в год, пишет 24 канал.

В денежном эквиваленте потери Украины составят 500 тыс. долларов каждый год.

Решением проблемы Униговский видит привлечение иностранных партнеров для участия в управлении украинской ГТС, особенно – операторов газотранспортных систем из Италии. Именно эта страна на данный момент получает через украинскую ГТС 23 млрд кубов газа.

"Если нашими партнерами станет итальянский оператор компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 млрд кубометров газа в Италию, то вторая нитка станет проблемной. В Европе не очень доверяют, когда руководит только украинский оператор. Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 млрд кубометров мало. Реально 40-60 млрд. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Европа отказалась покупать украинскую ГТС. Стоимость украинской газотранспортной системы "Нафтогаз" оценил в $14 млрд.

В сентябре "Нафтогаз" предложил правительству продать до 49% в уставном капитале оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) за границу. "Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", – говорится в письме, направленном "Нафтогазом" премьер-министру Владимиру Гройсману.

В то же время энергетический эксперт Валентин Землянский уверен, что украинской ГТС грозит разбор на металлолом. "Европейцы умеют считать деньги, и украинская ГТС проигрывает "СП-2" и другим альтернативным маршрутам и по экологическим показателям, и по экономическим. К сожалению, в данном случае диктовать условия будет не Украина, а европейцы, которые после окончания строительства "СП-2" получают альтернативу. Они смогут выбирать тот маршрут, который им нужен. Мы сейчас не в том положении чтобы торговаться, и время играет против нас", – рассказал Землянский.