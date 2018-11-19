Европа отказалась покупать украинскую ГТС

19 ноября 2018, 13:08

Стоимость украинской газотранспортной системы "Нафтогаз" оценил в $14 млрд..

ГТС
Украинская ГТС / УНИАН

Стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) составляет около $14 млрд.

Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "Укринформ".

"Стоимость украинской ГТС составляет около 14 миллиардов долларов. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал согласно той стоимости, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход обеспечит государству", - приводит агентство слова Коболева.

Однако, по словам главы НАК, "у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС" из-за такой цены.

В сентябре "Нафтогаз" предложил правительству продать до 49 процентов в уставном капитале оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) за границу.

Читайте такжеУкраинской ГТС грозит разбор на металлолом - эксперт"Украинское законодательство позволяет квалифицированному международном партнеру приобрести до 49 процентов в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", - говорится в письме, направленном "Нафтогазом" премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Нафтогаз" попросил Кабмин вынести на рассмотрение СНБО "стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение о принятии мер для их урегулирования".

В июле набсоветы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" договорились о дорожной карте по отделению оператора ГТС Украины (анбандлингу).

Процесс должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с "Газпромом".

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Нафтогаз Андрей Коболев
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