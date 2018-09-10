"Нафтогаз" попросил продать половину ГТС Украины за границу

УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продать до 49 процентов в уставном капитале оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) за границу.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой соответствующее письмо НАК премьер-министру Владимиру Гройсману, стоимость пакета акций составляет $14 млрд

"Украинское законодательство позволяет квалифицированному международном партнеру приобрести до 49 процентов в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49 процентов акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", - говорится в письме.

"Нафтогаз" попросил премьера вынести на рассмотрение СНБО "стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение о принятии мер для их урегулирования".

В июле набсоветы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" договорились о дорожной карте по отделению оператора ГТС Украины (анбандлингу).

Процесс должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с "Газпромом".