"Нафтогаз" анонсировал появление на Украине нового оператора ГТС

Набсоветы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" договорились о дорожной карте по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины (анбандлингу).

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" рад сообщить, что он достиг соглашения с наблюдательным советом АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) по дорожной карте сотрудничества с целью полного и прозрачного отделения функции оператора ГТС в Украине", - сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Достижение договоренностей, убеждены в "Нафтогазе", обеспечит выполнение Украиной регуляторных требований ЕС.

Процесс отделения функции оператора ГТС (анбандлинга) должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с "Газпромом".

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что НАК может пойти на мировое соглашение с российским "Газпромом" по новым искам в арбитраж.

По его словам, украинская компания в рамках свежих процессов требует от российской более 12 млрд долларов компенсации и готова на мир, в случае выплаты ей этих средств.

"Сумма компенсации, которую мы требуем от "Газпрома" по новым арбитражным процессам, уже превышает $ 12 млрд. Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", - заявил Витренко.