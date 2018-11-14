Украинской ГТС грозит разбор на металлолом - эксперт

Украинская ГТС / УНИАН

Украине необходимо как можно скорее начать договариваться с Европой о будущем украинского газопровода, российского транзита и участия в совместном предприятии с европейскими партнерами.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал энергетический эксперт Валентин Землянский.

"Европейцы умеют считать деньги, и украинская ГТС проигрывает "СП-2" и другим альтернативным маршрутам и по экологическим показателям, и по экономическим. К сожалению, в данном случае диктовать условия будет не Украина, а европейцы, которые после окончания строительства "СП-2" получают альтернативу. Они смогут выбирать тот маршрут, который им нужен. Мы сейчас не в том положении чтобы торговаться, и время играет против нас", - сказал Землянский.

Читайте такжеЭксперт дал прогноз насчет судьбы украинской ГТСПо словам эксперта, чем дольше Киев будет затягивать переговоры, тем меньше денег Украина сможет выручить за участие в потенциальном совместном предприятии с европейскими компаниями.

"Потому что заявления, которые перед этим делал "Нафтогаз" – "дайте нам 7 млрд и сами договаривайтесь с "Газпромом" (речь о предложении НАК продать иностранцам 49% украинской ГТС) – это очень инфантильная позиция. А речь должна идти о том, что мы готовы и рассматриваем любые варианты: садиться за стол переговоров, входить в СП с гарантиями Германии. Придется выносить политику за скобки, что сделать очень тяжело, но придется определиться политически: или Россия – агрессор, или мы с Россией торгуем?", - сказал Землянский.

"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС

По словам эксперта, европейцы в настоящий момент готовы купить только то, что их интересует –одно из нескольких направлений украинской ГТС:

"Надо понимать, что, если речь идет о сохранении транзита в 30-40 млрд кубометров в год, это по большому счету одно направление. Европейцы могут стать владельцами 49% акций ГТС на одном направлении. Потому что европейцам южное направление не надо, польское направление не надо. Если часть магистральных труб перестанет использоваться, возникает вопрос – а как Украина будет организовывать газоснабжение внутри страны? И Украине придется оставшуюся часть ГТС или разбирать на лом, или содержать самостоятельно, или консервировать, что по стоимости будем сравнимо с модернизацией".