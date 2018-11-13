"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС

Северный поток больше не является серьезной угрозой / РИА Новости

На сегодня ситуация с поставками газа в Европейский Союз изменилась в пользу Украины - и несмотря на то, что российский "Северный поток–2" продолжает оставаться угрозой, украинская ГТС сумеет уверенно и с выгодой для себя продолжать транзитную работу еще около 20 лет.

"Европейцам не удалось остановить падение добычи в Голландии, продолжаются негативные тенденции по добыче газа в Норвегии, Великобритания также сокращает добычу газа. Все это позволяет говорить о том, что Европа нуждается в дополнительном объеме газа. И на этом фоне Украина будет оставаться транзитером российского газа в ЕС примерно на уровне 50-60 миллиардов кубометров точно", – в эфире ObozTV рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, своим экономическим успехом газотранспортная система Украины обязана снижению уровня добычи газа в Европе. Если бы не этот тренд, отметил он, тогда можно было бы говорить о тяжелом влиянии "СП-2" на Украину.

"Тогда было бы экономически невыгодно осуществлять транзит через Украину, то есть это были бы просто убытки и для нас, и для компаний, которые через нашу ГТС транзитировали газ. Они бы просто платили больше только за транспортную составляющую", – пояснил Корольчук.

Читайте такжеУкраина и США договорились противостоять "Северному потоку-2"Он убежден, что теперь Украина может самостоятельно управлять собственной ГТС, даже без привлечения европейских компаний в качестве посредников, что всегда было исключительно политическим шагом.

"Я думаю, еще лет 20 этот процесс загрузки ГТС будет продолжаться, потому что в Европе пессимистические настроения. Они не успевают получать больше газа, они выводят угольные блоки с работы. Германия несколько лет назад закрыла АЭС, для чего им и нужен "Северный поток-2" и дополнительные объемы газа. Великобритания также закрывает угольные шахты и переходит больше на газ. Поэтому в такой ситуации не все так плохо", – подытожил эксперт.

Напомним, накануне глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей - в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - сообщила пресс-служба президента Украины.