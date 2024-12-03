Взрослая дочь пенсионера-Петросяна выкинула его из своей жизни: тот судится

Престарелый Петросян всячески пытается избавиться от прошлой жизни.

https://glavred.info/starnews/vzroslaya-doch-pensionera-petrosyana-vykinula-ego-iz-svoey-zhizni-tot-suditsya-10619549.html Ссылка скопирована

Евгений Петросян отказался от родной дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Вы узнаете:

Чего хочет добиться Петросян

За что он решил воевать с дочкой

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова, устраняет всех возможных конкурентов на имущество престарелого шутника.

Так, теперь Петросян подал в суд на свою родную дочь от первого брака Викторину, чтобы та не имела никаких прав на квартиру путиниста в террористической Москве.

видео дня

Кроме того, жадный отец требует аннулировать ее право пользования квартирой площадью аж 34 квадратных метра на Ростовской набережной в Москве.

"Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака. Он хочет выписать 56-летнюю Викторину Петросян из московской квартиры... речь идет о квартире на Ростовской набережной площадью 34 квадрата", — пишет российский пропагандистский telegram-канал Mash. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей (почти 8 млн гривен), была предметом раздела с бывшей супругой юмористкой Еленой Степаненко после их развода в 2018 году.

Викторина Петросян — дочь Петросяна от первого брака с балериной Беллой Кригер. В настоящее время проживает в Нью-Йорке вместе с американским супругом

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

Вас также может заинтересовать:

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред