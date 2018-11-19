Под наблюдением Путина и Эрдогана. РосСМИ отрапортовали об успехах на строительстве "Турецкого потока"

Строительство "Турецкого потока" / "Эксперт"

Подрядные организации, нанятые российской корпорацией "Газпром", полностью достроили подводную часть газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает портал "Ведомости", за церемонией окончания строительных работ в режиме телеконференции из города Стамбул наблюдали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным представителей "Газпрома", две нитки общей протяженностью 1820 километров проложены по дну Черного моря из России в Турцию. Теперь, чтобы запустить "голубое топливо" по "Турецкому потому", остается лишь достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию и закончить наземную часть трубопровода. Запустить весь газопровод в штатном режиме планируется в 2019-м.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция пустила собственный газопровод в обход РФ.