Турция "отомстила" России за "Северный поток-2", пустив свой газопровод в обход РФ

Турция запустила свой газопровод в обход России.

Открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялось в турецкой провинции Эскишехир. Именно он будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, пишет агентство Anadolu.

Во время церемонии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров газа в год. При этом большая часть газа (10 млрд кубов) пойдет в Европу.

Также Эрдоган отметил, что благодаря TANAP Турция превратится из "транзитера газа, в государство, вносящее вклад в каждый этап энергетической цепи от производителя до потребителя".

Стоит отметить, что TANAP – это альтернатива российскому трубопроводу "Турецкий поток", который также нацелен на поставки газа в Европу.

Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему через Грузию и Турцию будет поставляться топливо из Каспийского региона в страны ЕС.

Как сообщалось, российский "Газпром" и правительство Турции подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

Ранее сообщалось о том, что в Украине рассказали о способе снижения ущерба от "Северного потока-2".

Напомним, президент Петр Порошенко главными целями строительства газопровода "Северный поток-2" назвал "подрыв единства Европы" и ее дальнейшее "уничтожение".

Как сообщалось, немецкому бизнесу порекомендовали готовиться к санкциям США из-за "Северного потока-2". Информация поступила от Петера Беэра, уполномоченного канцлера Ангелы Меркель.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

А президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".