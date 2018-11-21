Газпром урезал финансирование Северного потока-2

Северный поток-2 / РИА Новости

Российская компания Газпром пересмотрела свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проекта Северный поток-2 на 22 млрд руб.

Утвержденные в декабре 2017 года расходы на СП-2 в размере 114,5 млрд сокращены до 92,2 млрд, сообщила пресс-служба компании.

Сокращено также финансирование проекта Турецкий поток - на 2018 год инвестиции в газопровод запланированы в размере 172,5 млрд руб. против 182,4 млрд руб. в прежней версии инвестпрограммы.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​

Президент Украины Петр Порошенко указал, что в ходе общения с главой американского Минэнерго была отмечена необходимость воспрепятствования строительству Северного потока-2.

Позже госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным анонсировал совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода СП-2.