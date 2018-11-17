США сделали заявление по Украине в связи с "Северным потоком-2"

Госсекретарь США Майк Помпео / Reuters

США начнут совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить в Украине после того, как та сбросила советские оковы", - приводит агентство слова Помпео.

По его словам, проект "СП-2" подорвет экономическую и стратегическую безопасность Украины, а также поставит под вопрос суверенитет европейских стран.

Напомним, накануне Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии проекту "Северный поток-2".

Кроме того, Перри провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече было объявлено о начале украинского-американского стратегического энергетического диалога.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток-2", а также диверсификации источников энергоносителей - в частности, путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", - сообщила пресс-служба президента Украины.