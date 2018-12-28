Еврокомиссар пояснил, почему Северный поток-2 уже не остановить

Чиновник убежден, что без веской причины строительство газопровода не прервется.
Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявил, что Северный поток-2 будет достроен, несмотря на давление со стороны США.
"Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже давно строится и не может быть так просто остановлен", - цитирует его Deutsche Welle.
По словам европейского чиновника, угрозы американского президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не являются основанием для остановки проекта.
Эттингер заявил, что в данной ситуации Газпром должен добросовестно выполнить свои обязанности относительно Украины по дальнейшему транзиту газа через территорию страны.
"В вопросе же дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права по внутреннему рынку ЕС. К ним относятся также предписания, обеспечивающие честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", - отметил Эттингер.
Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине.