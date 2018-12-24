Северный поток-2 начали прокладывать в экономической зоне Швеции

Северный поток-2 добрался до Швеции / gosnovosti.com

Нашумевший газопровод Северный поток-2, который прокладывают из России в Западную Европу, добрался до Балтийского моря в экономической зоне Швеции.

Как сообщает шведская газета Aftonblade, в этом регионе работы продлятся до лета 2019 года.

Отмечается, что работы ведет судно Solitaire, но в строительстве также задействован порт Карлсхамн, нанявший дополнительно около ста рабочих.

Протяженность шведского участка составит 510 км. Ожидается, что газопроводу будет запущен до конца 2019 года.

Как известно, днем ранее трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине.