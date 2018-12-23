В Финляндии началось строительство Северного потока-2

Северный поток-2 / Sputnik Эстония

Трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Финляндии.

Об этом сообщила пресс-служба проектной компании Nord Stream 2 AG.

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, работавшим в Финляндии с сентября.

Сейчас Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

В субботу, 22 декабря, судно Audacia завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода.

Напомним, в ноябре российская компания Газпром пересмотрела свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проекта Северный поток-2 на 22 млрд руб. Утвержденные в декабре 2017 года расходы на СП-2 в размере 114,5 млрд сокращены до 92,2 млрд.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​