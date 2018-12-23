"Не из любви к Украине": экс-канцлер Германии объяснил позицию США по Северному потоку-2

Шредер, как известно, находится в дружеских отношениях с Путиным / kremlin.ru

Глава Совета директоров российской "Роснефти" и экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США решительно выступают против строительства Северного потока-2, поскольку пытаются отстоять свои энергетические интересы в Европе.

"Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляется по трубопроводу", - сказал немецкий политик в интервью газете Die Welt.

Шредер убежден, что Берлин не должен слушать Вашингтон в вопросах, которые касаются внутренней политики государства.

"Иран, Китай, Россия — если так пойдет и дальше, то нам уже ни с кем нельзя будет иметь экономические взаимоотношения. Для зависимой от экспорта страны, которой является Германия, это неприемлемо. При всем уважении и при всей дружбе нужно американцам это сказать", – отметил политик.

Экс-канцлер Германии подчеркнул, что не является противником США, однако считает, что Берлину необходимо быть независимым от Белого дома.

Напомним, члены Палаты представителей США одобрили резолюцию, согласно которой государство намерено противостоять строительству Северного потока-2.

Как известно, в США рассматривают различные варианты, препятствующие воплощению в жизнь проекта Северный поток-2.