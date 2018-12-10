США призвали все стороны выйти из Северного потока-2 из-за угрозы безопасности

В США считают Северный поток-2 угрозой / Фото: Twitter/nordstream2

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон считает Северный поток-2 угрозой безопасности Европы и призывает стороны выйти из сомнительного проекта.

"Оппозиция США "Северному потоку — 2" основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европе", - цитирует Фэннона РИА Новости.

Американский чиновник отметил, что Северный поток – 2 нельзя назвать коммерческим проектом, поскольку уже для всех очевиден его политический подтекст. Феннон не сомневается, что Россия намерена использовать газопровод в качестве инструмента давления на Европу.

"Мы призываем все стороны выйти из проекта", - подытожил он.

Напомним, в США рассматривают различные варианты, препятствующие воплощению в жизнь проекта Северный поток-2.