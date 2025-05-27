Цены на А-95 летят вверх: где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

Бензин А-95 в Украине подорожал в течение выходных.

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Бензин А-95 в Украине подорожал / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какова стоимость бензина А-95

Насколько подорожало горючее

Ожидать ли снижения цен

В течение выходных стоимость бензина А-95 на украинских автозаправках выросла, хотя и незначительно. В понедельник, 26 мая, средняя цена литра этого топлива повысилась на 2 копейки, по сравнению с пятницей, и составила 54,49 грн. Об этом пишет delo.ua.

Несмотря на общее подорожание, эксперты не прогнозируют существенных изменений стоимости бензина в ближайшие дни. По их словам, основным сдерживающим фактором выступает снижение спроса на топливо: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление бензина уменьшилось примерно на 15%.

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"Если бы не было падения потребления топлива, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. А так есть все основания полагать, что сети будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж", - говорится в материале.

Некоторые независимые и небольшие сети заправок могут несколько снизить стоимость бензина, однако существенного влияния на среднюю рыночную цену это не окажет. В крупных сетях ценовая политика пока остается стабильной.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Согласно обновленным данным Консалтинговой группы "А-95", 26 мая бензин А-95 продают по 48,95-57,99 грн/л.

Самые дорогие сети:

WOG, ОККО, Рур групп - 57,99 грн/л;

- 57,99 грн/л; Shell - 57,95 грн/л.

Самые дешевые сети:

Авантаж 7 - 48,95 грн/л;

- 48,95 грн/л; Укр-Петроль - 49,50 грн/л.

Таким образом, разрыв в стоимости бензина между премиальными и бюджетными сетями достиг почти 9 гривен за литр.

Цены на бензин / Фото: скриншот minfin.com.ua

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Как сообщал Главред, экономист Олег Пендзин пояснил, что снижение цен на нефть в мире отражается на украинских ценах на бензин примерно через 20 дней. Поскольку Украина покупает импортное топливо из Европы, его стоимость напрямую зависит от мировых котировок.

Также Украина частично возобновила собственное производство топлива и наладила поставки из-за рубежа, в частности бензина с биоспиртом. Это стабилизирует ситуацию на рынке, и в ближайшее время резких скачков цен на АЗС не ожидается, сообщил Станислав Игнатьев.

Кроме этого, в Украине выросли цены на бензин А-95 - 7 мая средняя стоимость составляет 54,65 грн/л, что на 2 копейки больше, чем днем ранее. До конца недели возможно удешевление на 1 грн/л, но цены могут вырасти в случае подорожания нефти.

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Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, кипящих чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

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