"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

Леонид Агутин сделал новое признание в отношении своей жены - Анжелики Варум.

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Агутин обратился к Варум / Коллаж Главред, фото Instagram/agutinleonid

Кратко:

О чем рассказал Леонид Агутин

Что он сказал своей жене - Анжелике Варум

Российский певец Леонид Агутин, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, обратился к своей жене - Анжелике Варум на фоне постоянных слухов о разводе.

В день рождения певицы и супруги Агутин обратился к ней и сделал личное признание. "Когда я был молодым, то думал, что старикам — ими я считал людей моего нынешнего возраста, — жить уже и не так хочется. Я ошибался. Но мы постепенно входим в возрастную категорию человеков, которым все, что получается легко, красиво и с энтузиазмом, дается как маленький подвиг. И женщинам в этом смысле, полагаю, гораздо сложнее", - философствует певец.

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Агутин и Варум много лет / Фото Instagram/agutinleonid

По его словам, он гордится своей женой. "Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью. Сегодня мы поздравляем Анжелику Варум с днем рождения! И я желаю своей жене море здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца родных, близких, преданных поклонников и, конечно, меня! Люблю", — заключил артист.

Агутин и Варум много лет / Фото Instagram/agutinleonid

Агутина и Варум не часто можно увидеть вместе. Чаще, Агутин появляется один в социальных сетях и на концертах. Часто пропагандисты пишут о том, что Варум осела в США и бывает в террористической России не так, чтобы часто.

Агутин и Варум много лет / Фото Instagram/agutinleonid

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Главред ранее писал о том, что Леонид Агутин отказался стоять в одном кадре с российским певцом под псевдонимом Shaman, который выступает на пропагандистских концертах, воспевающих войну в Украине.

Инцидент случился во время записи новогоднего российского концерта "Песня года".

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

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Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса.

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