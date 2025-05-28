Большинство делает это неправильно: как складывать постельное белье

Вы узнаете:
- В каком порядке лучше складывать постельное белье
- Как компактно сложить постельное белье
Постельное белье часто занимает много места, или что хуже - теряется какая-то из частей комплекта. Однако этого избежать просто, если знать, как правильно складывать белье.
Главред узнал, как удобно сложить пододеяльник, простынь и наволочки. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.
Смотрите видео, как складывать постельное белье:
@dianagologovets Как компактно сложить постельное ? #постельное#чистотаипорядок#убираем вместе#gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#уборка#лайфхакдлядома♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
По ее словам, для начала нужно прямоугольником расстелить простыню, после чего узкой полоской стоит выложить пододеяльник. Сверху на край пододеяльника остается положить сложенные наволочки на подушки.
Следующим шагом простыней с обеих сторон надо закрыть пододеяльник и наволочки, а дальше скручивать ее постепенно к середине.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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