Большинство делает это неправильно: как складывать постельное белье

Этот лайфхак с постельным бельем сэкономит и пространство и время.

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Как сложить пододеяльник, наволочки и простыню / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

В каком порядке лучше складывать постельное белье

Как компактно сложить постельное белье

Постельное белье часто занимает много места, или что хуже - теряется какая-то из частей комплекта. Однако этого избежать просто, если знать, как правильно складывать белье.

Главред узнал, как удобно сложить пододеяльник, простынь и наволочки. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

видео дня

Смотрите видео, как складывать постельное белье:

По ее словам, для начала нужно прямоугольником расстелить простыню, после чего узкой полоской стоит выложить пододеяльник. Сверху на край пододеяльника остается положить сложенные наволочки на подушки.

Следующим шагом простыней с обеих сторон надо закрыть пододеяльник и наволочки, а дальше скручивать ее постепенно к середине.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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