В США рассказали, как собираются мешать запуску "Северного потока-2"

"Северный поток 2" / "РИА Новости"

В США активнейшим образом рассматривают различные варианты, препятствующие воплощению в жизнь проекта "Северный поток-2" (продвигаемого Кремлем и "Газпромом").

С таким заявлением выступил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает портал "Немецкая волна".

"Относительно россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода "Северный поток-2". Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта "Северный поток-2", − высказался он.

Напомним, ранее у Путина рассказали, от кого зависит транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2"