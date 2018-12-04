У Путина рассказали, от кого зависит транзит газа через Украину после запуска Северного потока-2

От кого зависит транзит газа через Украину после запуска Северного потока-2 / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал перспективы прекращения транзита газа через территорию Украины после запуска Северного потока-2.

По его словам, Россия прекращать транзит не намерена, однако есть некоторые нюансы.

"Эта позиция уже неоднократно была озвучена президентом Владимиром Путиным... речь о прекращении транзита через Украину с вступлением в эксплуатацию "Северного потока — 2" не идет", — цитирует Пескова RT.

Представитель главы РФ заверил журналистов, что транзит через Украину в дальнейшем возможен. Однако тут, подчеркнул он, "все зависит от украинской стороны".

Ранее В Берлине рассказали о безрадостных для Украины последствиях выхода Германии из Северного потока-2. Маас подчеркнул, что Россия будет настаивать на реализации проекта даже в случае выхода из него Германии.

Напомним, российская компания Газпром пересмотрела свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проекта Северный поток-2 на 22 млрд руб. Утвержденные ранее расходы на СП-2 в размере 114,5 млрд сокращены до 92,2 млрд.

Как сообщалось, глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​

Позже госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным анонсировал совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода СП-2.