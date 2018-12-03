В Берлине рассказали о безрадостных для Украины последствиях выхода Германии из Северного потока-2

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что в случае, если Германия выйдет из проекта Северный поток-2, ее способность помогать Украине снизится.

По словам Мааса, отказ от участия в СП-2 снизит способность Берлина отстаивать необходимость сохранения поставок газа через Украину, передает Reuters.

"Он все равно будет построен, но никто не будет выступать за альтернативный транзит газа через Украину. Вот почему мы считаем важным оставаться политически активными", - отметил он.

Маас подчеркнул, что Россия будет настаивать на реализации проекта даже в случае выхода из него Германии.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Керченском проливе, Германия не намерена менять свои планы относительно строительства газопровода Северный поток-2.

"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

Российская компания Газпром пересмотрела свою инвестиционную программу на 2018 год, сократив финансирование проекта Северный поток-2 на 22 млрд руб.

Утвержденные в декабре 2017 года расходы на СП-2 в размере 114,5 млрд сокращены до 92,2 млрд.