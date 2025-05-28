"Трамп укрепил Путина": есть ли шанс на свержение власти в РФ

Президент США декларирует, что Путин внутри своей страны может делать со своими гражданами все, что хочет.

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Трамп очень сильно укрепил власть Путина, считает Марат Гельман / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

Российская оппозиция потеряла поддержку за границей

Путина воспринимают как политика со своей позицией

Трамп взял на себя роль арбитра

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман считает, что на данный момент нет шансов на свержение власти в РФ. по его словам, поспособствовал этому президент США Дональд Трамп.

По его словам, раньше можно было говорить, что российский диктатор Владимир Путин – "инфернальное зло, и рано или поздно его и его власть будет смять история". Но сейчас Трамп эту парадигму сломал.

"Я таких шансов [на свержение власти] не вижу. Дело в том, что Трамп очень сильно укрепил власть Путина", - сказал Гельман в интервью Главреду.

Он объяснил, что теперь благодаря Трампу Путина воспринимают как политика со своей позицией, так и интересами, которые он формулирует для России.

"И все это мы должны как-то учитывать. А виноваты в войне, мол, Зеленский, Меркель или другие политики. Таким образом, Путин получил определенный набор, очень сильно укрепляющий его власть. Тем паче внутри русского общества", - считает политтехнолог.

Что касается людей, которые, возможно, думали о свержении власти в РФ, то сегодня они оказались в очень слабой позиции.

"Америка демонстративно перестала их поддерживать – например, уехавших. Также оппозиция к Путину либо в тюрьме, либо за границей. Ранее мы понимали, что взаимодействуем с некоторыми демократическими силами во всем мире, и у нас есть общая задача – изменение режима. А ведь этот режим не демократический и не гуманистический. Сегодня этого взаимодействия уже нет", - отметил он.

Президент США Трамп декларирует, что Путин внутри своей страны может делать со своими гражданами все, что хочет.

"Чтобы, условно говоря, не воевал, не участвовал во внешних конфликтах. Трамп демонстрирует позицию: что происходит в России – дело России. Что происходит между Украиной и Россией – дело Киева и Москвы (…) Трамп берет на себя роль арбитра. Если до ноября мы могли говорить о существовании определенной мировой коалиции в поддержку Украины, и Америка играла в этом партнерстве важную роль, то теперь Трамп в лучшем случае только арбитр", - добавил Гельман.

По его мнению, при таких обстоятельствах ощущение возможности смены власти в России мгновенно исчезло.

Смотрите видео - Марат Гельман рассказал, когда Путин может отказаться от претензий на четыре области Украины:

Переговоры Трампа и Путина

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Позже Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Также Трамп говорил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Позже Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия несколько дней подряд массированно обстреливала Украину дронами и ракетами.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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