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Через четыре месяца после развода: Джессика Альба завела новый роман

Анна Подгорная
27 мая 2025, 21:01
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Альбу "поймали на горячем" очевидцы - 44-летняя актриса засветилась в объятиях другого мужчины.
Джессика Альба
Джессика Альба сейчас - у разведенной актрисы новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Кратко:

  • Джессика Альба и Кэш Уоррен расстались в январе 2025 года после 17 лет в браке
  • На днях звезду застали за поцелуями с новым бойфрендом

Американская актриса Джессика Альба сообщила о расставании с Кэшем Уорреном. Пара начала встречаться в 2004 году, а в 2008-ом, за месяц до рождения первой дочери, вступила в официальный брак.

Завершения двух десятилетий семейной жизни Альба и Уоррен не комментируют, поэтому причина их разрыва неизвестна. Впрочем, Джессика, вероятно, уже начала восстанавливаться после разрыва.

видео дня

По сведениям издания The Sun, у актрисы появился новый партнер. На днях Альбу заметили во время прогулки по парку Риджентс в Лондоне в компании загадочного мужчины.

"Они выглядели очень близкими. Они обнимались и держались за руки, когда вместе гуляли по парку. Они арендовали пару шезлонгов, сидели на них и целовались. Это было очень похоже на новые отношения", - сообщил очевидец.

Джессика Альба и Кэш Уоррен - родители троих детей: Онор Мари (2008), Хэвен Гарнер (2013) и Хэйеса (2017). Экс-супруги поддерживают приятельские отношения: по крайней мере Уоррен вхож в дом Альбы, с которой остались дети, и проводит с ними главные праздники. К примеру, Пасху-2025 они отмечали всей семьей.

Джессика Альба с детьми и бывшим мужем Кэшем Уорреном
Джессика Альба с детьми и бывшим мужем Кэшем Уорреном / instagram.com/jessicaalba

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такая Джессика Альба?

Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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