Теперь официально: Джессика Альба объявила о разводе

Джессика Альба официально сообщила о разводе со своим мужем.

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Джессика Альба сообщила о разводе / Коллаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

Вы узнаете:

О чем заявила Джессика Альба

В чем причина развода пары

Голивудская актриса Джессика Альба, на фоне слухов о разводе, наконец-то официально подтвердила расставание со своим супругом.

Так, на своей странице в Instagram, популярная артистка в очень вежливой и мягкой форме сообщила, что решилась развестись.

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"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности", — написала артистка.

Актриса предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту.

К слову, буквально на днях появилась инсайдерская информация о том, что чуть ли не самая крепкая пара приняла решение строить жизни по-отдельности.

Причина, по которой пара разводится после стольких лет совместной жизни, остается неизвестной.

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Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

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