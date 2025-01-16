Теперь официально: Джессика Альба объявила о разводе

Вы узнаете:
- О чем заявила Джессика Альба
- В чем причина развода пары
Голивудская актриса Джессика Альба, на фоне слухов о разводе, наконец-то официально подтвердила расставание со своим супругом.
Так, на своей странице в Instagram, популярная артистка в очень вежливой и мягкой форме сообщила, что решилась развестись.
"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности", — написала артистка.
Актриса предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту.
К слову, буквально на днях появилась инсайдерская информация о том, что чуть ли не самая крепкая пара приняла решение строить жизни по-отдельности.
Причина, по которой пара разводится после стольких лет совместной жизни, остается неизвестной.
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Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.
Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.
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