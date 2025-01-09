16 лет брака: развалилась одна из наиболее стабильных голливудских пар

Коротко:
- Джессика Альба и ее муж разводятся
- Как выглядит семья актрисы
Голивудская актриса Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен, как сообщается, расходятся.
Пара недавно рассталась и готовится к разводу после почти 17 лет брака, сообщили источники TMZ, которых цитирует Page Six.
Пара связала себя узами брака в мае 2008 года и воспитывает троих детей: дочерей Онор, 16 лет, и Хейвен, 13 лет, а также сына Хейса, 7 лет.
Причина, по которой пара разводится после стольких лет совместной жизни, остается неизвестной.
Альба и Уоррен недавно вместе отметили День благодарения вместе со своими детьми, отпраздновав праздник в Пуэрто-Вальярте, Мексика.
Пара также всей семьей встретили Рождество, фото с которого актриса опубликовала на своей странице в социальной сети.
"Счастливых праздников от нашей семьи вашей", — написала она под другим снимком.
Однако свою левую руку она спрятала на всех трех снимках, в то время как "пустой" левый безымянный палец кинопродюсера был виден на всех.
Альбу также поймали без обручального кольца на нескольких недавних снимках папарацци.
Джессика Альба и ее муж - помощник режиссера фильма встретились на съемочной площадке в 2004 году. Они обручились в декабре 2007 года и сказали "да" на скромной церемонии в здании суда в Беверли-Хиллз, Калифорния.
В союзе пары родилось трое детей - две девочки и один мальчик.
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Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.
Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.
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