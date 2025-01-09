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16 лет брака: развалилась одна из наиболее стабильных голливудских пар

Алена Кюпели
9 января 2025, 14:51
161
Джессика Альба является мамой троих детей и состояла в браке 16 лет.
Джессика Альба разводится со своим мужем
Джессика Альба разводится со своим мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/jessicaalba

Коротко:

  • Джессика Альба и ее муж разводятся
  • Как выглядит семья актрисы

Голивудская актриса Джессика Альба и ее муж Кэш Уоррен, как сообщается, расходятся.

Пара недавно рассталась и готовится к разводу после почти 17 лет брака, сообщили источники TMZ, которых цитирует Page Six.

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Пара связала себя узами брака в мае 2008 года и воспитывает троих детей: дочерей Онор, 16 лет, и Хейвен, 13 лет, а также сына Хейса, 7 лет.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

Причина, по которой пара разводится после стольких лет совместной жизни, остается неизвестной.

Альба и Уоррен недавно вместе отметили День благодарения вместе со своими детьми, отпраздновав праздник в Пуэрто-Вальярте, Мексика.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

Пара также всей семьей встретили Рождество, фото с которого актриса опубликовала на своей странице в социальной сети.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

"Счастливых праздников от нашей семьи вашей", — написала она под другим снимком.

Однако свою левую руку она спрятала на всех трех снимках, в то время как "пустой" левый безымянный палец кинопродюсера был виден на всех.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

Альбу также поймали без обручального кольца на нескольких недавних снимках папарацци.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

Джессика Альба и ее муж - помощник режиссера фильма встретились на съемочной площадке в 2004 году. Они обручились в декабре 2007 года и сказали "да" на скромной церемонии в здании суда в Беверли-Хиллз, Калифорния.

Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся
Ходят слухи, что Джессика Альба и ее муж расходятся / Фото Instagram/jessicaalba

В союзе пары родилось трое детей - две девочки и один мальчик.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, голливудская актриса Джессика Альба похвасталась свежими фотографиями своей старшей дочки Хонор, которая в эти дни празднует 16-й день рождения.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

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