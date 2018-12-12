В США одобрили противодействие Северному потоку-2

В США готовы ввести санкции против Северного потока-2 / Nord Stream 2 AG

Члены Палаты представителей США одобрили резолюцию, согласно которой государство намерено противостоять строительству Северного потока-2.

Как сообщает Twitter ведомства, данное решение было принято единогласно.

В рамках дебатов прозвучало предложение о введении санкций против Северного потока-2. В Палате представителей призвали президента страны Дональда Трампа поддержать безопасность Европы в сфере энергетики и предпринять меры для снижения зависимости отрасли от России.

Напомним, помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон высказал мнение, что вооруженное нападение России на украинские корабли в Керченском проливе должно стать сигналом для стран Европы о сомнительном партнерстве с Кремлем.

Как известно, в США рассматривают различные варианты, препятствующие воплощению в жизнь проекта Северный поток-2.