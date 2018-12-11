В Госдепе связали агрессию России на Азове с безопасностью энергетики Европы

В США убеждены, что Европе не удастся сотрудничать с агрессивной Россией / Фото: pixabay.com

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон высказал мнение, что вооруженное нападение России на украинские корабли в Керченском проливе должно стать сигналом для стран Европы о сомнительном партнерстве с Кремлем.

"Мы говорили об общих ценностях, трансатлантические ценности, и это - еще одна иллюстрация того, что Россия не просто разделяет эти ценности, но полностью их отвергает. Я думаю, что мы должны принимать во внимание эти военные действия, когда страны рассматривают возможность установления относительного партнерства с таким субъектом " – сказал он на аудиоконференции в Брюсселе, сообщает УНН.

Феннон отметил, что действия Москвы в Азовском море "вызвали вопросы в целом относительно понятия относительно надежности России как ответственного субъекта и как части международного сообщества".

Напомним, ранее Феннон заявлял, что Северный поток – 2 нельзя назвать коммерческим проектом, поскольку уже для всех очевиден его политический подтекст, и призывал стороны разорвать сделку.

Как известно, в США рассматривают различные варианты, препятствующие воплощению в жизнь проекта Северный поток-2.