В Польше консул спасла дочь погибшего украинского журналиста от детского дома

Софийку временно будет воспитывать вторая бабушка / Фото: Укринформ

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса взяла под опеку годовалую девочку Софию, дочь погибшего накануне в ДТП украинского журналиста Романа Кисиля.

"Нам удалось взять под консульскую опеку маленькую Софию. Мы забрали ее из больницы и отвезли в Варшаву, где она находится с бабушкой ", - цитирует консула Укринформ.

В консульстве подчеркнули, что редко удается взять под консульскую опеку детей граждан Украины согласно 31-й статьи консульской конвенции между Украиной и Польшей. Отмечается, что, если бы не удалось взять девочку под опеку, то ее необходимо было бы направить в детский дом. А затем опекунство устанавливал бы суд.

Мать Софийки после ДТП находится в тяжелом состоянии, для лечения ее перевезли из больницы города Радом в Варшаву.

Для передачи тела погибшего журналиста и его 60-летней мамы сейчас в консульстве оформляют все необходимые документы. Вероятно, в последний путь домой они поедут после 14 января.

Напомним, в польском городе Илжа в аварии трагически погиб известный украинский журналист Роман Кисиль вместе с мамой. В автомобиле также находились жена и годовалая дочь.