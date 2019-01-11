В Польше трагически погиб известный украинский журналист и его мать

Роман Кисиль погиб / Укринформ

Утром 10 января в польском городе Илжа в аварии трагически погиб известный украинский журналист Роман Кисиль. Ему было 37 лет.

Еще одной жертвой ДТП стала его 60-летняя мать, пишет Укринформ. Жена журналиста с тяжелыми травмами находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В машине также находился и годовалый ребенок. Его состояние, к счастью, удовлетворительное. Малыш сейчас тоже в больнице.

По предварительным данным, легковушка с семьей журналиста столкнулась в лоб с грузовиком Iveco. Водитель грузовика не пострадал. В полиции отметили, что оба водителя были трезвыми.

Кисиль был корреспондентом информационного агентства Униан.

Напомним, в Винницкой области 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством погибших и пострадавших, в том числе авария забрала жизнь младенца.