Смертельное ДТП под Винницей: в числе трех погибших младенец

1 января 2019, 23:36

Два пассажира госпитализированы с различными травмами.

  • Смертельное ДТП под Винницей Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Смертельное ДТП под Винницей Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Смертельное ДТП под Винницей Фото: пресс-служба Нацполиции
  • Смертельное ДТП под Винницей Фото: пресс-служба Нацполиции

В Винницкой области 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие с большим количеством погибших и пострадавших.

Как сообщает пресс-служба полиции, столкновение произошло около 16:00 неподалеку от села Высокое.

В результате ДТП погибло трое людей, в том числе четырехмесячный младенец.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "ВАЗом 21099". В результате аварии погибли 59-летний водитель ВАЗа и его пассажиры: женщина с четырехмесячным ребенком. Кроме погибших, в ВАЗе находились еще два человека. Они госпитализированы", - сказано в сообщении правоохранителей.

По информации полиции, в иномарке находилось шесть человек. Двоих из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство, ведется расследование. Виновнику столкновения грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области среди восьми человек, погибших 1 января в результате столкновения легковых автомобилей Opel и Mazda, был 7-месячный младенец.

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