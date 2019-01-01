На Николаевщине в ДТП погибли восемь человек, три жертвы — дети

На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв / mk.npu.gov.ua

Во вторник днем, 1 января, на выезде из поселка Казанка Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля — Opel и Mazda, погибли восемь человек, есть двое пострадавших.

Смертельная авария произошла около 11:00, среди жертв трое — дети, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

В ведомстве добавили, что в салоне авто Mazda находились супруги из Казанки, мужчина погиб на месте происшествия, а женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

"По предварительной информации, в легковушке Opel ехала семья с детьми — жители Казанковского района. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет доставили в больницу. Все остальные пассажиры авто погибли", — добавили в полиции.

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Ранее сообщалось, что возле села Залесье Киевской области произошло жуткое ДТП — легковое авто въехало в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю, погибли три человека, а два — попали в больницу.