На Николаевщине в ДТП погибли восемь человек, три жертвы — дети

1 января 2019, 13:26

Смертельная авария в Николаевской области случилась во вторник днем.

На Николаевщине столкнулись две легковушки, есть жертвы
На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв / mk.npu.gov.ua

Во вторник днем, 1 января, на выезде из поселка Казанка Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля — Opel и Mazda, погибли восемь человек, есть двое пострадавших.

Смертельная авария произошла около 11:00, среди жертв трое — дети, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Николаевщине.

В ведомстве добавили, что в салоне авто Mazda находились супруги из Казанки, мужчина погиб на месте происшествия, а женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

"По предварительной информации, в легковушке Opel ехала семья с детьми — жители Казанковского района. Девочку без сознания в возрасте около восьми лет доставили в больницу. Все остальные пассажиры авто погибли", — добавили в полиции.

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  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв mk.npu.gov.ua
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв mk.npu.gov.ua
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв mk.npu.gov.ua
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв mk.npu.gov.ua
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв novosti-n.org
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв novosti-n.org
  • На Николаевщине столкнулись две легковушки, восемь жертв novosti-n.org

Ранее сообщалось, что возле села Залесье Киевской области произошло жуткое ДТП — легковое авто въехало в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю, погибли три человека, а два — попали в больницу.

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ДТП авария жертвы Николаевщина
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