На Киевщине произошло жуткое ДТП: три жертвы

На Киевщине в ДТП погибли три человека / dsns.gov.ua

Возле села Залесье Киевской области произошла жуткая авария — легковой автомобиль въехал в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю, погибли три человека, а два — попали в больницу.

Авария случилась на трассе Киев — Чернигов, погибли и пострадали люди, ехавшие в легковушке, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Киевщине.

"…легковой автомобиль Opel с пятью пассажирами, не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в грузовик…", — отметили в ведомстве.

В результате аварии в иномарке погибли две женщины и мужчина. "…два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии", — добавили в полиции.

Напомним, 25 декабря под Киевом на Бориспольской трассе грузовик влетел в маршрутку, в которой находились пассажиры. В результате ДТП никто не погиб, однако пострадали шесть человек.