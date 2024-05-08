Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

Роман Свитан пояснил, зачем оккупанты разворачивают войска на границе Харьковской и Сумской областей.

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Наступление российской оккупационной армии на Харьков и Сумы, о чем появляются публикации в западных СМИ, невозможно по объективным причинам, заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Как подчеркнул он в интервью Obozrevatel, россияне не будут начинать масштабные боевые действия в каком-то другом направлении, пока не полностью не оккупируют украинские области, которые уже записали в свою конституцию (Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую, - ред.).

"Чтобы начать наступать на Сумы или на Харьков, им надо забросить Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас оккупированы, вывести оттуда войска, добрать еще до полумиллиона войск и развернуть их, например, в районе Харькова. Такие действия они проводить не могут и не будут. Им просто нечем", - уверен эксперт.

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Вместе с тем он говорит, что разворачивание войск на границе Харьковской и Сумской областей нужно россиянам еще и для того, чтобы "связать" наши войска на этом направлении, чтобы ВСУ не могли перебросить подкрепление в Донецкую и Луганскую области.

"С этой целью они могут перебросить туда несколько подразделений и соединений в зависимости от возможностей. Но масштабных наступательных операций им просто нечем проводить и незачем, поскольку эти области еще не "присоединены" к РФ Просто у них нет лишних полумиллиона солдат, чтобы развернуть наступательные операции в Сумской или Харьковской областях", - добавил Свитан.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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