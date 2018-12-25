Под Киевом грузовик влетел в маршрутку с людьми: появились фото

25 декабря 2018, 18:45

Кроме маршрутки также получили повреждения еще несколько легковых машин.

  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН
  • ДТП с маршруткой под Киевом ТСН

25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП: грузовик влетел в маршрутку, в которой на тот момент находились пассажиры.

Авария случилась возле остановки села Счастливое, от которой как раз отъезжал автобус, пишет ТСН.

К счастью, все пассажиры живы. Однако 6 человек пострадали, нескольким людям оказали медицинскую помощь на месте. Еще одну женщину забрали в больницу: ее зажало в маршрутке. Доставали женщину из металлической ловушки водители автомобилей и другие пассажиры.

Кроме маршрутки также получили повреждения еще несколько легковых машин.

Ранее в Беларуси в дорожно-транспортном происшествии погиб вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков вместе с женой и шестилетним сыном.

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Киев ДТП авария маршрутка
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