Глава житомирской "Батькивщины" перевернулась в автомобиле на скользкой трассе

Депутату понадобилась помощь медиков / Фото: Facebook/Анжелика Лабунская

Депутат Житомирского областного совета от партии "Батькивщина" Анжелика Лабунская 24 декабря попала в ДТП на трассе Киев – Чоп.

По информации полиции Житомирской области, в Коростышевском районе произошло столкновение автомобиля Опель Вектра и внедорожника Мерседес, которые ехали в сторону Киева в попутном направлении.

В результате дорожной аварии пострадала пассажир внедорожника. Позже стало известно, что помощь медиков понадобилась Лабунской.

Причины и все обстоятельства ДТП в результате следствия установит полиция.

/ Фото: Житомир online

/ Фото: Житомир online

Напомним, в Беларуси в дорожно-транспортном происшествии погиб вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков вместе с женой и шестилетним сыном.