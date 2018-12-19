Смертельное столкновение микроавтобусов под Херсоном: пятеро погибших

В Херсонской области масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобусов унесло жизни пяти человек.

Как сообщает отдел коммуникации управления полиции в Херсонской области, столкновение произошло 19 декабря около 13:00 на выезде из села Раденск.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении Великие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу", - сообщили в полиции.

Пятеро пассажиров получил травмы не совместимые с жизнью. Еще один человек госпитализирован с ранениями.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями открыто уголовное производство по причине нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Беларуси в дорожно-транспортном происшествии погиб вратарь футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков вместе с женой и шестилетним сыном.